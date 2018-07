Si è svolta venerdì 13 luglio a Corigliano (Cosenza) la quarta data delle selezioni per il concorso. Assegnate altre cinque fasce. Giovedì 19 luglio tappa a Rende (Cosenza).

È Sara Fasano (con il numero 18), la prima classificata con la fascia Miss Castello Ducale, eletta nella tappa che si è svolta a Corigliano (Cosenza), all'interno del Castello Ducale. Altre cinque fasce sono state assegnate nel corso della serata. Intanto il concorso di Miss Italia in Calabria prepara la prossima tappa che sarà giovedì 19 luglio a Rende (Cosenza) in piazza Santo Sergio, 1 (vicino al Bar Colosseo), dove verrà assegnata la fascia di Miss Miluna Città di Rende.

Sara Fasano ha 18 anni (è alta 1.78), e vive a Cosenza dove cintura nera di karate. «Mi piace moltissimo lo sport, faccio palestra, corsa e mi sono diplomata appena una settimana fa – racconta la neo Miss Castello Ducale che con il titolo conquistato parteciperà alle selezioni regionali – Vorrei diventare un medico ma mi affascina anche una carriera nel mondo della modae spero che la partecipazione a Miss Italia mi possa aprire qualche strada nel mondo dello spettacolo».

Altre cinque le fasce attribuite nel corso della serata di Miss Italia: al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza si è classificata Alessia Patea; terzo posto per Rosy Bertino eletta Miss Love's Nature. Al quarto posto si è classificata Giuliana Pazzino; quinto posto e fascia di Miss Interflora per Antonella Caruso; Yisel Maza ottiene il sesto posto.

La serata, tappa delle selezioni organizzate dall'agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta da Larissa Volpentesta e ha visto la giuria composta dalla presidente Agata Febbraro direttore del Castello Ducale di Corigliano, dalla segretaria Bina Forciniti Miss Calabria 2015, da Marzia Romeo Miss Equilibra Calabria 2017, dal giornalista Luca Latella, dal presidente provinciale della Fita Antonio Maria D'Amico, da Salvatore Garbato truccatore delle dive, Paola Filippelli di Filippelli gioielli per Miluna e Antonio Amica attore e regista della Compagnia Tieri.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già elette nel 2018 Sharon Lo Prete Miss Città di Rogliano, Cristina Cipri Miss Cosenza Kaffé e Michela Rizzuti Miss Miluna Città di Piane Crati. Insieme a loro hanno solcato la passerella Miss Calabria 2015 Bina Forciniti, Miss Equilibra Calabria 2017 Marzia Romeo e Maria Francesca Guido Miss Calabria 2017 e Miss simpatia Interflora 2017.

La serata (la cui regia è curata da Vincenzo "Nac" Naccarato e da Luigi D'Alife), è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria curato da Lia Molinari composto da Giada Gabriele, Francesca Carolei, Alessia Mazzei e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido che veste anche la fascia nazionale di Miss Interflora 2017.

Nel corso dello spettacolo ci sono stati i giochi di fuoco sulle parole della scrittrice Rupi Kaur e quelli di luce di Serena Bucca di Pagliassi.it, la danza del ventre di Elena Vaccaro e l'esibizione musicale dei Free love.

«Voglio ringraziare Costantino Argentino, gestore del Castello Ducale, e l'associazione White castel per averci voluto di nuovo qui in questa splendida location che bene si sposa con le ragazze di Miss Italia in Calabria» - è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. La carovana di Miss Italia in Calabria ora si prepara per la serata di Rende (Cosenza).