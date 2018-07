Bimba di 4 anni rischia di annegare in piscina: salvata da bagnino

Una bambina di quattro anni ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno in una piscina di un resort ed è stata salvata grazie alla prontezza e alla bravura di un bagnino. E' accaduto questa mattina all'Otium Sibari Resort, a Villapiana Scalo, e tempestivo è stato l'intervento di uno dei bagnini che si trovava in turno. La bimba, mentre era in acqua, avrebbe perso conoscenza. Domenico, il bagnino, si è reso conto di quello che stava accadendo ed immediatamente si è buttato in acqua recuperandola. Portata a bordo piscina, alla piccola il bagnino ha praticato le manovre di primo soccorso per alcuni minuti fino a quando la piccola ha ripreso i sensi, espellendo l'acqua che aveva bevuto. Domenico Imperio, ventisettenne originario di Sibari e docente di Informatica a Milano, in estate - ormai da sette anni - torna in Calabria dove svolge l'attività di bagnino.

