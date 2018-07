Rende, tutela dell’ambiente: iniziano i lavori per l’approvvigionamento di acqua ad uso incendio per le vasche dell’ex Legnochimica

La salvaguardia e la tutela dell'ambiente, soprattutto durante la stagione estiva, sono un'esigenza fondamentale per assicurare il benessere della comunità. Nell'ambito delle operazioni di tutela ambientale, il Comune di Rende, oltre ad aver garantito durante tutto l'anno la pulizia e la manutenzione delle aree a rischio incendio, soprattutto presso l'area delle vasche dell'ex legnochimica in contrada Lecco, dove la scorso estate, a causa delle temperature elevate, si sono verificati numerosi incendi. L'amministrazione comunale, di concerto con gli Assessorati Ambiente e Protezione Civile e gli uffici tecnici, a seguito di varie riunioni operative tenutesi presso la Prefettura di Cosenza, alla presenza di una rappresentanza del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ha proceduto, al fine di evitare il propagarsi di incendi, allo studio di un sistema di approvvigionamento di acqua ad uso antincendio per le vasche della ex legnochimica. Per la realizzazione delle opere, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha stanziato al Comune di Rende il finanziamento di Euro 43.268,31. I lavori, in regime di emergenza ambientale, avranno inizio la prossima settimana. "Particolarmente elevata è stata la nostra attenzione sul sito della ex legnochimica. I lavori che partiranno nella prossima settimana, consentiranno di svolgere con maggiore celerità le attività finalizzate ad evitare il sorgere di incendi, tutelando l'ambiente, la salute e l'incolumità pubblica. La zona in questione, con il nuovo PSC sarà interessata, inoltre, da lavori di riqualificazione urbana" ha affermato l'assessore all'Ambiente, Domenico Ziccarelli.

