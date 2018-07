Castrovillari (Cs), il 13 luglio la serata d’intrattenimento “Thelonious”

Domani sera, venerdì 13 luglio, sulla storica via Muzio Pace,nel cuore urbano di Castrovillari, da sempre alveo di appuntamenti tradizionali stimolati dalla identitarietà,a partire dalle ore 21,30, si terrà la seratad'intrattenimento "Thelonious", con Daniel Cundari voce narrante e Jo Di Nardo alla chitarra per fare stupende "escursioni" poetiche e sonore tra musicalità jazz e letteratura.

La manifestazione, supportata dalla Gas Pollino, impreziosita da una mostra di pittori e ritrattisti, è parte di un progetto dell'Amministrazione comunale finalizzato a rivitalizzare piazze e slarghi della città, rendendoli palcoscenici pertalenti, concerti musicalie, soprattutto, per coinvolgere i tanti appassionati di musica, facendo contestualmente rigustaree riscoprire i luoghi.

"L'appuntamento segue altri due – precisa l'Amministrazione comunale- che hanno affermato la bontà dell'idea a più vociper condividere, con ciascun cittadino di ogni quartiere, non solo le aree verdi che contraddistinguono il nostro centrourbano, ma anche quella espressività suscitata dalla creatività degli uomini e donne che sono parte della comunitàe che in questi momenti rilanciano il ruolo e la portata della nostra cultura, volano propulsivo anche per tutto ciò ci è stato tramandatodai nostri padri nel patrimonio esistente".