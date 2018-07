Parte la campagna d'ascolto del Pd di Aprigliano

Non è mai troppo presto per gettare le basi del dialogo politico in vista delle elezioni amministrative del 2019 che si terranno, per il rinnovo di numerosi consigli comunali, anche ad Aprigliano.

E' un appuntamento, quello delle amministrative del 2019, che vede già impegnati il locale Circolo del Partito Democratico e il Movimento Idea Libera per consolidare un soggetto politico e sociale che prevede, come primo step, un processo costituente finalizzato alla elaborazione di un progetto aperto al confronto e che favorisca il massimo della partecipazione di tutte le forze civiche presenti nel territorio comunale.

"Scriviamo insieme il futuro del nostro Paese": questa la sintesi dell'iniziativa che si terrà ad Aprigliano, prevista per giovedì 19 luglio prossimo, organizzata dal locale Circolo del Partito Democratico e dal Movimento Idea Libera.

È il primo tassello che le due forze politiche e sociali mettono insieme per delineare una visione di paese, frutto di una fase propedeutica in cui, prioritariamente sono stati accantonati sia gli atteggiamenti e le prerogative di parte, e sia i simboli identificativi di entrambi, per il bene comune.



L'intento è quello di identificare un percorso comune, premessa per un laboratorio di idee e di programma in cui si costruisca un'alleanza di governo per i prossimi cinque anni nel Comune di Aprigliano e rilanci le prospettive di sviluppo del territorio, rimanendo aperti ad ogni contributo e partecipazione di quanti hanno la volontà di concorrere all'iniziativa e di fondare il domani della comunità apriglianese.

L'assemblea cittadina vuole essere un'occasione per iniziare un nuovo corso in cui ognuno abbia voce e volontà di ascolto.