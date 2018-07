Una grande riforma economica per lo sviluppo di Mormanno

E' passato poco di più anno dall'insediamento della giunta guidata da Giuseppe Regina alla guida del Comune della Lenticchia e del Bocconotto e cresce sempre di più negli amministratori il desiderio di «attuare per Mormanno una grande riforma economica per lo sviluppo locale che passa sostanzialmente dal turismo e dall'agricoltura e che a cascata interessa tutti gli altri settori della comunità». Paolo Pappaterra, vice sindaco con delega allo sviluppo economico, ha illustrato ai cittadini - nel corso di una diretta Facebook sulla pagina dell'Ente - i passaggi fondamentali di quanto è stato già messo in campo e le prospettive future per lo sviluppo della comunità dell'entroterra del Pollino.

Innanzitutto partendo dalla valorizzazione del borgo attraverso gli strumenti normativi nazionali e regionali che assegnano risorse ai piccoli comuni, che rappresentano il 72% delle municipalità italiane, attraverso la promozione dell'esistente e puntando sulla riqualificazione del centro storico e della aree a più alta vocazione turistica, puntando sull'idea di una ospitalità diffusa che realizzi un sistema innovativo di crescita economica con una intrapresa tra pubblico e privato capace di far crescere l'attrazione turistica di Mormanno. Mettere in rete i beni culturali, i sentieri naturalistici ed i trekking urbani nel centro storico con la creazione di una mappa (mai realizzata prima d'ora) del Comune e puntando, in concorso con gli operatori turistici, alla destagionalizzazione attraverso una serie di appuntamenti culturali capaci di movimentare viaggiatori e persone interessate al turismo esperienziale, alla scoperta delle tipicità locali, delle bellezze naturalistiche e culturali.

Valorizzare l'identità territoriale attraverso la riqualificazione dell'area del Lago Pantano, porta turistica della comunità, attraverso la realizzazione di sentieri e percorsi; puntando sulla filiera corta delle tipicità locali in primis il fagiolo poverello bianco per il quale è nata una De.Co. in sinergia con i comuni di Laino Borgo e Laino Castello, ma anche la Lenticchia ed il Bocconotto di Mormanno favorendo la conoscenza e la cultura alimentare, attivando una capillare diffusione dei prodotti di qualità all'interno della rete ristorativa comunale e territoriale, sostenendo i piccoli produttori che investono su produzioni autoctone con sgravi fiscali che favoriscano la nascita anche di nuovi sistemi cooperativi agricoli.

I finanziamenti sulla depurazione delle acque, sulla raccolta rifiuti, il progetto del nuovo svincolo di Mormanno e la riqualificazione delle aree circostanti, il riassetto viario, unito ad una forte innovazione tecnologica che punta a far diventare Mormanno una piccola smart city, sono alcuni dei passaggi fondamentali illustrati dal vice sindaco e che rafforzano la grande volontà dell'amministrazione Regina di lavorare alacremente per raggiungere in breve tempo i risultati auspicati per il bene di Mormanno e del suo sviluppo. «Un lavoro sinergico - ha concluso Pappaterra - che deve vedere impegnati tutti, nessuno escluso, e che ha bisogno del lavoro amministrativo e della grande capacità dei cittadini di essere protagonisti di questa pagina di cambiamento».