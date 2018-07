Il 12 luglio al Parco degli Enotri di Mendicino la lettura in jazz "Io e Louis. La mia vita a New Orleans. Omaggio a Louis Armstrong"

Giovedì 12 luglio alle ore 21.00 serata sotto le stelle al Parco degli Enotri di Mendicino, dove la Fondazione Carical ospiterà la Lettura in Jazz ideata da Virginio Aiello ed elaborata dall'attore e giornalista Rino Amato, Io e Louis. La mia vita a New Orleans. Omaggio a Louis Armstrong.

Un'iniziativa che fa parte del programma di attività promosse dal Premio per la Cultura Mediterranea. Un percorso che intende esplorare l'origine del "mito Armstrong" dalla sua adolescenza tra i mille pericoli di New Orleans all'inizio del secolo scorso, fino alla nascita della sua leggendaria carriera.

Brani indimenticabili come Hello, Dolly!, When the saints go marching in, What a wonderful world saranno affidati all'esecuzione di tre strumenti: il pianoforte di Diego Apa; la tromba di Rocco Riccelli e la voce di Rino Amato, che racconterà stralci delle memorie del grande Satchmo.