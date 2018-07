Si è svolta giovedì 5 luglio a Cosenza, nel Cosenza Kaffé, la seconda data delle selezioni per il concorso. Assegnate altre cinque fasce. Domenica 8 luglio tappa a Piane Crati (Cosenza).

È Chiara Cipri (con il numero 19), la prima classificata con la fascia Miss Cosenza Kaffé, eletta nella tappa che si è svolta a Cosenza, in un gremito Cosenza Kaffé in via Panebianco 600. Altre cinque fasce sono state assegnate nel corso della serata. Intanto il concorso di Miss Italia in Calabria prepara la prossima tappa che sarà domenica 8 luglio a Piane Crati in viale della Repubblica dove verrà assegnata la fascia di Miss Miluna Città di Piane Crati.

Chiara ha 19 anni (è alta 1.77), e vive a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove studia Scienze motorie e pratica ginnastica ritmica da 15 anni. «Ho molte aspettative pensando al concorso di Miss Italia. Mi affascina da sempre il mondo dello spettacolo e questa può essere una grande opportunità. – racconta la neo Miss Cosenza Kaffé che con il titolo conquistato parteciperà alle selezioni regionali – Mi voglio laureare e pensare ad una carriera come modella».

Altre cinque le fasce attribuite nel corso della serata di Miss Italia: al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza si è classificata Ludovica Dito; terzo posto per Manuela Pugliese eletta Miss Love's Nature. Al quarto posto si è classificata Rosy Bertino; quinto posto e fascia di Miss Interflora per Sara Fasano; Alessia Patera ottiene il sesto posto.

La serata, tappa delle selezioni organizzate dall'agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta da Raffaella Salamina e ha visto la giuria composta dal presidente Franco Aiello, titolare del Cosenza Kaffé, dalla segretaria Paola Ambrogio della Graffio beauty accademy, la giornalista del Quotidiano del Sud Giusy Patera, Valentina Zinno per Scintille Montesanto e giornalista, Aldo Pirillo per la Fresco e cotto by Top fruit, Debora Scigliano di Gamax Accademy, Fulvio Campanaro di Bar Parise, Eugenio Napoli e Stefano Battaglia di Sb eventi.

La serata (la cui regia è curata da Vincenzo "Nac" Naccarato), è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria curato da Lia Molinari composto da Ecle Rose, Alessia Mazzei, Francesca Carolei, Luca Passarelli, Alessia Mandoliti e Miss Calabria 2018 Maria Francesca Guido che veste anche la fascia nazionale di Miss Interflora 2018. Miss Calabria 2017 ha poi sfilato insieme a Sharon Lo Prete, Miss Città di Rogliano 2018.

Nel corso dello spettacolo ci sono stati i giochi di fuoco sulle parole della scrittrice Rupi Kaur e quelli di luce di Serena Bucca di Pagliassi.it e l'esibizione musicali di Ricky e dei Free Love.

«Essere qui in un luogo così amato dai cosentini come il Cosenza Kaffé è un'esperienza molto bella per me e per tutte le ragazze che hanno partecipato alla serata. Ringrazio la famiglia Aiello per averci voluto qui insieme e Stefano Battaglia» - è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. La carovana di Miss Italia in Calabria ora si prepara per la serata di Piane Crati.