Link Unical aderisce alla manifestazione NO METRO del 9 luglio

"Abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione di lunedì per portare la voce degli studenti dell'Università della Calabria critici verso questo progetto. Le necessità di trasporto degli studenti, infatti, non sono state per nulla considerate. Dagli studi di fattibilità si deduce che il prezzo del biglietto sarà salato, che le corse avranno scarsa frequenza e che non ce ne saranno di notte. Ciò, dunque, rende quest'opera, che è stata fortemente incoraggiata dal nostro rettore, praticamente inutile per gli studenti, in quanto va ad erogare un servizio già fornito dai pullman del consorzio autolinee.

Altra questione, poi, sono i costi di mantenimento dell'opera che si preannunciano salatissimi. Infatti in altri centri di medie dimensioni, anche più popolosi della nostra area urbana, la metropolitana leggera è stata un completo fallimento, operando quasi sempre in dissesto.

Chiediamo, dunque, che siano gli studenti ed i cittadini ad esprimersi in prima persona sull'opera che stravolgerà le loro vite nei prossimi anni per la sua realizzazione". Lo afferma in una nota l'associazione universitaria Link Unical.