Civita (Cs), due ciclisti perdono orientamento: salvati dagli uomini del soccorso alpino

Due ciclisti finiti in una mulattiera sono stati soccorsi nella notte a Civita dagli uomini del Soccorso Alpino della sezione Pollino. I bikers, residenti in provincia di Reggio Calabria, da alcuni giorni erano impegnati in un complesso e faticoso tour. I due avevano perso l'orientamento e non erano più in grado di ritrovare la strada per raggiungere un b&b in paese. Ricevuta una richiesta di soccorso dalla proprietaria del locale dove i bikers erano attesi, gli operatori del Soccorso Alpino si sono messi sulle loro tracce.

Ieri mattina erano partiti da Policoro, passando da Metaponto e Alessandria del Carretto. Contattati telefonicamente i due hanno fornito le loro coordinate spiegando di essere finiti in una mulattiera piena di rovi e di non riuscire più a ritrovare l'uscita essendo anche esausti. Cinque volontari, individuata la zona dell'antica mulattiera non più in uso che, dal Ponte del Diavolo portava al Santuario della Madonna delle Armi, in breve tempo sono riusciti a raggiungere i due ciclisti e a recuperarli insieme alle loro bici.