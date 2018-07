Prosegue l'impegno e l'attività dei ragazzi che stanno svolgendo il progetto di servizio civile "Giovani informati", impegnati, in queste settimane, nell'attività di divulgazione di offerte e richieste di figure professionali da inserire nei diversi esercizi commerciali stagionali, in base alle necessità territoriali. I giovani coinvolti nel progetto stanno lavorando soprattutto online, attraverso i canali web e social, progettando, contemporaneamente, attività da svolgere successivamente, in collaborazione con le Scuole.

Il Comune di Crosia con questo progetto si è posto l'obiettivo di stimolare e orientare la partecipazione dei giovani alla vita della propria comunità di appartenenza e spronare ad una cittadinanza attiva creando un'attività di sportello informativo.

In sintesi il progetto prevede un servizio da parte dei volontari del servizio civile nazionale, sotto la supervisione dell'Associazione Piccola Italia di Savelli (KR) e dell'Assessorato alle Politiche Giovanili diretto da Simona Stasi, che si occupano di valorizzare e promuovere la gioventù in tutti i suoi aspetti. Anche mediante attività di ricerca e diffusione delle informazioni relative alla condizione giovanile, curando le iniziative tendenti a innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo, nonché incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità. Offrendo ai destinatari del progetto la possibilità di trovare informazioni necessarie per orientarsi e compiere scelte consapevoli.

Per essere sempre aggiornati sulle attività dello Sportello Informa Giovani, è possibile scrivere alla e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; seguire la pagina Facebook: Giovani Informati, o telefonare ai seguenti numeri: 3331687832 - 3277832468