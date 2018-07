Domani la passeggiata in Rosa Tortora-Praia

Terza edizione per la "Passeggiata in Rosa Tortora-Praia", organizzata dall'associazione Sanità è Vita Onlus, per raccogliere fondi a favore della "Susan G. Komen Italia", per la lotta ai tumori al seno e per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione.

Domani 8 luglio, durante tutta la giornata, si susseguiranno una serie di appuntamenti gratuiti fra Praia e Tortora.

Le esibizioni in piazza Stella Maris (Tortora), inizieranno alle ore 19, con "Un canestro per la vita". Alle ore 20 ci sarà lo spettacolo danzante a cura di "Non Solo Danza" e "Arte e Danza GFK".

Alle ore 21, avrà inizio la Passeggiata in Rosa con partenza da piazza Stella Maris. Il percorso proseguirà per il lungomare, Piazza Italia, Viale della Libertà e terminerà in Piazza della Resistenza a Praia.

La donazione minima è di 5 euro, che prevede iscrizione e maglietta della manifestazione. Il ricavato sarà devoluto totalmente in beneficenza.

"Abbiamo patrocinato questa iniziativa – ha sottolineato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Tortora, Anna Fondacaro – poiché crediamo nell'importanza della prevenzione. Facciamo i nostri complimenti all'associazione Sanità e Vita Onlus per l'impegno profuso e per essere riusciti a coinvolgere tanti cittadini in questo importante percorso e aver reso partecipe la nostra amministrazione ".