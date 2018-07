Morano Calabro (Cs), l'Assessore Corigliano al convegno "Cultura e ambiente per lo sviluppo del territorio"

Concluso con importante successo e grande partecipazione di pubblico il convegno "Cultura e ambiente per lo sviluppo del territorio", tenutosi a Morano venerdì 6 luglio, promosso dall'associazione "Prossima Meta" ed organizzato dal consigliere comunale di Morano Biagio Angelo Severino. Il dibattito, dopo i saluti dell' amministrazione comunale di Morano tramite l'ass. Roberto Berardi, si è incentrato sullo studio delle strategie per uno sviluppo reale del nostro territorio. La finalità della politica regionale è quella di costruire una nuova Calabria, ha sostenuto l'ass regionale Maria Francesca Corigliano, per raggiungere questo obiettivo è necessario che pubblico e privato lavorino in sinergia come ha detto il cons. Biagio Angelo Severino.

Mentre il cons. provinciale Graziano Di Natale, nonché lider dell'associazione Prossima Meta, ha sostenuto che per uno sviluppo vero del territorio è necessario che la politica sia fatta di ascolto, soprattutto dei bisogni della gente. Il direttore del Gal Pollino, dott. Francesco Arcidiacono ha rimarcato il fatto che i comuni devono essere i promotori della crescita dei territori. Mentre Michele Dima dirigente regionale dell'associazione Prossima Meta e la consigliere comunale del Comune di Laino Castello Angela Donato hanno evidenziato che per uno sviluppo reale delle nostre comunità è fondamentale che i comuni limitrofi facciano rete.

Prossima meta non é un luogo da raggiungere, ma un nuovo modo di pensare, avente come finalità di incentivare il dialogo su importanti tematiche per la crescita e lo sviluppo del nostro favoloso territorio.