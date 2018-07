Il 9 luglio alle ore 10.30, presso la Sala Consiglio - Rettorato dell'Università della Calabria, si terrà la Cerimonia per la firma di due Convenzioni di Doppio Titolo concluse tra l'Università della Calabria e l'Université d'Artois, Francia.

La Cerimonia vedrà la presenza del Magnifico Rettore di ciascun Ateneo, prof. Gino Mirocle Crisci per l'Università della Calabria, e prof. Pasquale Mammone per l'Université d'Artois.

Alla Cerimonia interverranno, inoltre, per l'Université d'Artois:

- prof. Ahmed El Kaladi - Pro-Rettore per gli Affari Internazionali

- prof. Pierre Marquis - Docente ordinario di Computer Science e membro onorario dell'Institut Universitaire de France (IUF)

- prof. Bertrand Mazure – Docente ordinario di Computer Science

- prof.ssa Fanny Vasseur - Direttrice del Centro di Ricerca Etica e Procedure Penali.

Per l'Università della Calabria:

- prof. Alberto Ventura – Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali

- prof. Nicola Leone – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica

- prof. Franco Rubino – Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

- prof.ssa Giovanna Chiappetta – Delegata per l'Internazionalizzazione del CdS in Giurisprudenza

- prof. Francesco Ricca – Coordinatore del CdS in Computer Science

Modererà gli interventi il dott. Gianpiero Barbuto, responsabile dell'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, organizzatore e promotore dell'evento.