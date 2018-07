Cosenza, emergenza abitativa: la discussione si sposta in Commissione Consiliare Controllo e Garanzia

La Commissione Consiliare Controllo e Garanzia di Palazzo dei Bruzi, riunitasi sotto la Presidenza del Consigliere Giovanni Cipparrone, ha discusso dell'emergenza abitativa in città e della questione delle recenti occupazioni.

Prendendo spunto dall'approvazione del disegno di legge Regionale sull'autorecupero con cui cooperative di abitanti possono unirsi per realizzare lavori di recupero di edifici pubblici non utilizzati, è stata affrontata la questione dell'emergenza alloggi in città.

Dall'analisi effettuata è emersa un'assoluta mancanza di una politica abitativa strutturale e non emergenziale.

E' dal 1985 che non vengono realizzati più alloggi popolari e non esiste una politica diretta al recupero dell'esistente.

L'approssimarsi dell'apertura dei cantieri per la costruzione della nuova metro e del parco del Benessere è il motivo per avviare processi condivisi di politiche abitative.

Per questo motivo, la Commissione ha chiesto di conoscere il numero delle persone interessate dall'emergenza abitativa così da sensibilizzare il Sindaco che detiene la delega alla casa, affinché attivi un tavolo istituzionale con la Regione Calabria per avviare sinergie politiche condivise che devono essere volano per la risoluzione del problema casa in città.