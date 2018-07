Spezzano della Sila (Cs), domani e dopodomani le "Sere Fai d'estate. Illumina le tue serate"

L'emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d'Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest'anno rinnovata e ampliata: 24 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti - visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all'aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi - che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d'arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell'estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l'atmosfera si fa magica.

Nella riserva naturale biogenetica dei Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), bosco secolare in cui si conservano pini larici e aceri montani alti 45 metri e dal tronco largo 2 metri, sabato 7 luglio dalle ore 19.30 appuntamento con "Star Trekking", emozionante escursione in notturna seguita da osservazioni astronomiche a occhio nudo, realizzate in sinergia con la Delegazione FAI di Cosenza e curate dall'esperto astrofilo Francesco Veltri.

Seguirà domenica 8 luglio dalle 18 alle 20 la visita guidata teatralizzata "Ti racconto i Giganti" in compagnia del cantastorie William Gatto del Parco Tommaso Campanella, che guiderà i partecipanti alla scoperta della storia della selva monumentale, piantata nel Seicento dai Baroni Mollo, proprietari del vicino Casino, e donata al FAI nel 2016.

Il calendario "Eventi nei beni del FAI 2018", è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest'anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Star Trekking

Giorno e orari: sabato 7 luglio dalle ore 19.30

Ingressi: Intero 20 €; Iscritti FAI gratuito

Ti racconto i Giganti

Giorno e orari: domenica 8 luglio dalle ore 18 alle 20

Ingressi: Intero 10 €; Ridotto (4-14 anni) 7 €; Iscritti FAI 6 €.

FAI - I Giganti della Sila

Loc. Croce di Magara, Spezzano della Sila (CS)

Tel. 366.6152986; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.