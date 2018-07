Pd, ad Aprigliano (Cs) al via tesseramento 2018

"Mi rivolgo agli iscritti e ai simpatizzanti del Partito Democratico di Aprigliano per comunicare che è aperta la campagna del tesseramento 2018 e invito tutti coloro che sentono di aderire al nostro progetto politico di rinnovare la propria iscrizione o a tesserarsi per la prima volta al PD.

Colgo l'occasione per comunicare che, così come ho già annunciato nell'ultima assemblea degli iscritti, questo per me è l'ultimo anno che mi presento in veste di Segretario di Circolo; lascio il testimone alle nuove leve, con la certezza che, chi mi succederà, saprà continuare a dare un rinnovato impulso di crescita e di entusiasmo e fare del partito un laboratorio di idee, per il bene del nostro paese e della nostra comunità.

Si affaccia una nuova fase politica e amministrativa; questo mi induce a dire che non ci sono "persone buone per ogni stagione", ma starò sempre al fianco degli amici e compagni che guideranno il nostro Circolo, collaborando con loro con umiltà e dedizione".

Lo scrive Alessandro Porco, Segretario circolo PD Aprigliano.

"In questi anni in cui ho avuto l'onore di guidare il Partito Democratico apriglianese, sono stato supportato da una squadra di donne e di uomini che hanno lavorato con impegno e con passione nell'interesse del bene comune.

Insieme abbiamo posto sempre l'attenzione ai problemi del nostro paese, dialogando con la gente e con chi ci amministra, per creare un nuovo modo di fare politica: costruttivi e mai contrapposti pregiudizialmente.

Il Partito è cresciuto in adesioni e consensi e questo mi gratifica della fatica e dell'impegno spesi.

Nel frattempo, fino alle ormai prossime elezioni amministrative, occorre porre le basi per una nuova fase che apra alle energie sane e di buona volontà; che guardino allo sviluppo di Aprigliano con passione; che siano di impulso per creare coesione e sinergie in un territorio di grandi potenzialità; io mi impegnerò per questo, con la consapevolezza che c'è bisogno della presenza e della partecipazione di tutti coloro che condividono questo progetto di Paese.

Abbiamo molta strada ancora da percorrere insieme e lo faremo con tutta la passione che ci contraddistingue".