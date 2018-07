"La buona posizione conseguita dall'Università della Calabria nella classifica del Censis conferma l'importanza di una strategia di accompagnamento degli studi universitari fatta dall'offerta di servizi adeguati e di un più ampio sostegno finanziario con le borse di studio, come quello messo in atto negli anni che mi hanno visto impegnato in Regione Calabria". Lo afferma, in una dichiarazione, Antonio Viscomi, deputato del Pd.

"È questa la strada che il sistema universitario calabrese - aggiunge - deve perseguire per offrire serie e concrete opportunità agli studenti e alle studentesse della nostra regione e, tramite loro, a tutta la Calabria nel suo complesso. Ogni euro investito nel sistema universitario, ogni euro investito per offrire servizi e per consentire agli studenti di restare in Calabria, avrà un ritorno positivo per tutti". "Perciò mi auguro che la qualità del sistema universitario regionale - dice ancora Viscomi - possa diventare sempre più una priorità condivisa per gli attori sociali, economici e politici che hanno a cuore il futuro della regione".