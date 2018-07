La sezione della Lega di Corigliano entusiasta per il raduno di Pontida

"Si registra un clima di grande entusiasmo, nella comunità leghista della sezione di Corigliano, all'indomani della partecipazione al raduno di Pontida, consueto ed atteso appuntamento annuale del movimento politico. Iniziativa che ha sancito la grande determinazione del leader della Lega e neo Ministro all'Interno, Matteo Salvini, nel portare avanti e tradurre in concrete realtà i punti del programma elettorale". A darne notizia è, in una nota, il giornalista Fabio Pistoia.

"Non possiamo che essere soddisfatti – dichiara Marika Reale, dinamica dirigente della Lega di Corigliano, in stretta collaborazione con il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale Bernardo Spadafora – per aver preso parte ad un evento che ha visto protagonista unico e incontrastato il popolo della Lega riunito attorno a Matteo Salvini. Legittima difesa, stop all'immigrazione clandestina, progetto della "Lega delle Leghe" nell'Unione Europea: questi i capisaldi dell'intervento del nostro leader, il quale in pochissimo tempo ha già avviato una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire e attuare la politica, passando dalle promesse della campagna elettorale ai fatti nelle sedi di governo. La Lega di Corigliano, con la sua delegazione presente a Pontida, ha testimoniato – prosegue Marika Reale – la ferrea volontà di esserci sempre di più, con grande spinta propulsiva verso quelle che sono le grandi sfide che attendono l'Italia, la Calabria, la nuova città di Corigliano Rossano. Un partito che guarda con estrema attenzione al territorio nel quale si vive e si opera quotidianamente e coinvolge tutti, ad iniziare dalle nuove generazioni per troppo tempo bistrattate ed ora finalmente protagoniste".