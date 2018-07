Trasporti, Papa (Idm) chiede di istituire il servizio Trenitalia “Alto Tirreno Express”

"Egregio Presidente,nei giorni scorsi abbiamo appreso con piacere, la presentazione ed avvio del "Tropea Express", il servizio Trenitalia che consente di raggiungere in treno le località tristiche della Costa degli Dei.

Si tratta senza alcun dubbio di un servizio ferroviario estivo che consente ai turisti di muoversi con comodità, senza disagi e stress di auto e traffico, quindi anche a tutela dell'ambiente.

Con la presente, Le chiediamo che lo stesso servizio venga predisposto per la costa dell'alto tirreno con partenza dalla Stazione di Praia Aieta Tortora e fino a Lamezia Terme".

E' quanto scrive Raffaele Papa, Coord. IdM Provincia di Cosenza in una lettera aperta al Governatore Mario Oliverio e al Consigliere Regionale Orlandino Greco.

"Sono tante le analogie tra i territori delle località interessate, dai tempi di percorrenza a causa del traffico automobilistico, alla conformazione del tratto stradale, che attraversa tutti i centri urbani assai frequentati, specie nel periodo estivo.

L'offerta di treni estivi potrebbe essere costituita da 24 corse nei giorni feriali da lunedì a sabato, e 12 nelle giornate festive e la domenica.

Vi è Inoltre, la possibilità di siglare un accordo di co-marketing con i consorzi turistici esistenti a cui aderiscono le strutture ricettive che operano nell'area di competenza per diffondere ed agevolare tale innovativa opportunità.

Il servizio di che trattasi va inoltre ad anticipare quanto i Sindaci del territorio, hanno già richiesto e deliberato, circa l'istituzione della metropolitana di superficie per il collegamento tra le varie località e l'aeroporto internazionale di Lamezia.

L'intera documentazione della suddetta proposta, verrà consegnata nei prossimi giorni al Consigliere Regionale Orlandino Greco cui chiediamo di farsi promotore e carico, unitamente alla presente istanza di servizio "Alto Tirreno Express" a cura di Trenitalia e Regione Calabria, che in considerazione della funzionalità della rete e linea ferroviaria, può essere avviata in tempi brevi. Confidiamo in un pronto ed efficace interessamento augurando buon lavoro".