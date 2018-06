Mario Alvaro nuovo presidente del Circolo della stampa "Pollino-Sibaritide"

Mario Alvaro é il nuovo presidente del Circolo della stampa "Pollino-Sibaritide". Alvaro é stato eletto per acclamazione. Alvaro, tra i soci fondatori del Circolo, nell'intervento seguito all'elezione, ha detto di accettare l'incarico "con spirito di servizio. Confido di avere sempre la vostra piena collaborazione.

Come presidente, non dirò mai 'io', ma ogni decisione sarà sempre assunta in modo collegiale e condiviso, così come del resto conferma il mio modo di relazionarmi sia nella vita privata che in quella professionale". Il suo vice, eletto anche lui per acclamazione, sarà Benigno Le Pera, anche lui socio storico del Circolo. Sono stati confermati, rispettivamente come tesoriere e segretario, Ernesto Paura e Pino La Rocca. Erminia Zuccaro, unica presenza femminile nel Direttivo, è stata nominata responsabile della comunicazione. Salvatore Arena, infine, è stato eletto presidente del Collegio dei revisori dei conti.