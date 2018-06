Emergenza abitativa Cosenza, Santelli: "Guccione si rivolga alla Regione"

"Il Sindaco di Cosenza non è tenuto ad aprire alcun tavolo istituzionale. Il tavolo è già in corso in Prefettura". Lo sostiene, in una dichiarazione, il vice sindaco di Cosenza, Jole Santelli, "replicando sulla questione dell'emergenza abitativa - é detto in un comunicato - alla richiesta avanzata dal capogruppo consiliare a palazzo dei Bruzi della 'Grande Cosenza', nonché consigliere regionale del Pd, Carlo Guccione".

"La Regione, che per giunta è proprietaria dell'immobile in questione - prosegue Santelli - ha fatto solo una fugace comparsa. Chieda dunque l'onorevole Guccione proprio alla Regione Calabria di assumersi le proprie responsabilità, ad iniziare dal ripristino del fondo per la locazione immobili che è stato cancellato e a cui il Comune di Cosenza provvede da solo, oltre al fatto di assumere iniziative sull'immobile di via Savoia, che è appunto di proprietà regionale".