Cosenza, Prefettura: salgono a 80 i comuni che hanno siglato il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana

"Il prefetto Gianfranco Tomao e 25 sindaci della provincia di Cosenza hanno firmato, nella mattinata odierna, il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana. Con i 55 Amministratori che nelle precedenti settimane hanno sottoscritto l'importante documento, si raggiunge la quota 80 di Comuni firmatari in provincia di Cosenza". Lo riferisce un comunicato della Prefettura di Cosenza.

"I Patti, stipulati secondo un impianto delineato dal legislatore e definito con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2018 - si aggiunge - rappresentano un segnale importante che vuole testimoniare la vicinanza dello Stato alle comunità locali in quanto attività finalizzata al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria che destano maggiore allarme sociale. Il documento individua quale obiettivo prioritario l'installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali nelle aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità. Il Patto stabilisce che i sistemi integrati di videosorveglianza, realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, siano oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate dal Ministero dell'Interno". "Un ruolo fondamentale - conclude la nota - sarà espletato dalla Cabina di regia istituita nella Prefettura di COSENZA, composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto".