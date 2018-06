"È di pochi giorni fa la notizia che in Calabria oltre 200.000 famiglie vivono sotto la soglia della povertà.

Le quasi cento persone, tra cui numerosi bambini, che tra poco verranno sgombrate dagli stabili di via Savoia e dell'ex Hotel Centrale, non avranno neppure un tetto sulla testa". Lo scrive Bianca Rende (Pd) in una nota.

"In attesa che Regione e Comune di Cosenza trovino una soluzione non più provvisoria ma strutturale per alleviare l'emergenza abitativa e garantire il diritto di queste persone ad una abitazione dignitosa e con servizi adeguati, faccio appello al senso di responsabilità del sindaco di Cosenza perché si adoperi nell'immediato a sistemare queste famiglie in modo civile e decoroso".