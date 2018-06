Biologia ed evoluzione degli organismi marini (BEOM), Ecologia Marina Integrata (EMI), Biotecnologie Marine (MBTECH),e infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine (RIMAR). Sono, questi, i quattro dipartimenti che caratterizzano i diversi ambiti culturali della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Amendolara ospiterà una sezione dell'ente pubblico di ricerca che ha come mission l'indagine sui processi fondamentali della biologia, con specifico riferimento agli organismi marini ed alla loro biodiversità, in stretto legame con lo studio della loro evoluzione e della dinamica degli ecosistemi marini.

Lunedì 2 luglio alle 11.30, nella Sala oro della Cittadella Regionale si terrà la conferenza stampa di presentazione della sede calabrese dell'Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine.

Il Sindaco Antonello Ciminelli aveva firmato il protocollo d'intesa con la STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN lo scorso mese.

Parteciperanno all'incontro con gli operati dell'informazione il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, l'assessore all'Ambiente Antonella Rizzo, il direttore della sede Silvio Greco e il Primo Cittadino del Paese della Secca Ciminelli.