Corigliano-Rossano (Cs), delegazione guidata da Mons. Satriano in Kenya

Formare i laici anche attraverso la conoscenza di realtà povere e ciò non di meno dignitose. Confrontarsi con comunità dove non esiste l'autoreferenzialità ma solo lo stare bene insieme, attraverso un'esperienza di umanizzazione.

Sono, questi, gli obiettivi del viaggio della speranza in KENYA al quale partecipa Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo della Diocesi ROSSANO – CARIATI, Don Pino STRAFACE direttore del Museo Diocesano e del Codex, sei sacerdoti del territorio, sei laici e un diacono

Ad accompagnare la delegazione ecclesiastica a ROMA è un autobus messo a disposizione da BUSITALIA SIMET, partito stamani (venerdì 29) da S.ANTONIO, quartiere nel Centro Storico dove ha sede, ininterrottamente dagli anni '40, la direzione della Società. In serata è prevista la partenza per NAIROBI.

QUESTE LE PRINCIPALI TAPPE IN CALENDARIO. – Domani, SABATO 30 GIUGNO il gruppo sarà ospitato dalle Suore Piccole Figlie di San Giuseppe. DOMENICA 1° LUGLIO in mattinata è prevista la celebrazione eucaristica in uno Slum (baraccopoli) di NAIROBI, nel pomeriggio si terrà un incontro con i Padri e le Suore Comboniane. – LUNEDÌ 2 partenza per NANYUKI, alle ORE 13 pranzo a SAGONA e visita alla Casa delle donne abbandonate. Seguirà l'incontro con i novizi dei Padri della Consolata. – MARTEDÌ 3, dopo una visita della città è previsto un incontro con don Franco CRABU. – MERCOLEDÌ 4 dopo la visita ad alcune realtà assistenziali della parrocchia, al centro TUMAINI (speranza), casa di accoglienza per bambini ammalati di AIDS è programmato un incontro con la coordinatrice del centro Maria Grazia MUNZITTO. –GIOVEDÌ 5 ci sarà l'incontro con i laici responsabili della parrocchia e visita ad una piccola comunità cristiana. – VENERDÌ 6 è prevista la visita ad un villaggio con celebrazione eucaristica. – DOMENICA 8 la delegazione animerà le celebrazioni eucaristiche della parrocchia. LUNEDÌ 9 in viaggio per LAISAMIS e poi partenza per MARSABIT. – Il rientro in Italia è previsto per SABATO 14 LUGLIO. -