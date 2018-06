La torta per “La Vita in Diretta” realizzata dal maestro “coriglianese” Daniele Garofalo

Una splendida (e squisita) torta mostrata lo scorso lunedì pomeriggio in diretta televisiva su Rai Uno, pur se per pochi istanti, al termine del collegamento dal Piazzale delle Armi del Castello ducale di Corigliano con la nota trasmissione "La Vita in Diretta", tra le più seguite e popolari del piccolo schermo. E' quella realizzata dal maestro Daniele Garofalo, ormai coriglianese d'adozione, titolare della pasticceria "O' Babà", situata via Provinciale dello Scalo cittadino e conosciuta e apprezzata in tutta la provincia di Cosenza e non solo.

Il dolce è stato preparato nella ricorrenza del compleanno della conduttrice del programma, Ingrid Muccitello, che ricade proprio il 25 giugno. La golosa sorpresa messa a punto a Corigliano è stata mostrata in diretta tv dall'inviato della trasmissione e salutata con favore dagli studi di Roma. Una gran bella soddisfazione non solo per Daniele, vero e proprio artista d'alta pasticceria capace di incantare chiunque con umiltà e grande professionalità, ma per tutta la famiglia Garofalo, custode di bontà all'insegna della competenza. La famiglia Garofalo è altresì titolare dell'hotel "Santa Lucia" e dell'annesso ristorante "Napul'è", strutture eleganti e all'avanguardia che hanno garantito l'eccellente servizio di vitto e alloggio alla troupe Rai, che si è detta a dir poco stupita dell'ottima accoglienza riservata a giornalisti e tecnici.