Riqualificazione urbana e rilancio della città attraverso la valorizzazione delle periferie e di quel tessuto urbano che permette ad una popolazione di diventare una grande comunità. Questa la sintesi dell'intervento del sindaco di Campobasso Antonio Battista al roadshow delle Città Medie dell'Anci a Cosenza. Un laboratorio che si basa sul confronto, dialogo e scambio di buone pratiche. Il progetto presentato a Cosenza da Battista è il frutto di un lavoro svolto dall'amministrazione che punta su luoghi, persone, su un restyling ragionato che passa per l'ottimizzazione del patrimonio esistente al fine di disegnare un futuro vicino alle esigenze di un capoluogo che si evolve. L'area interessata va dal borgo antico ai centri sportivi di contrada Selvapiana dove si concentrerà l'attività agonistica e amatoriale. "Ampi spazi - spiega il primo cittadino - posti all'ingresso della città, che l'amministrazione farà rientrare in quella concezione di prossimità che diventa piena fruibilità soprattutto grazie ad una rete di servizi che verranno offerti: primo fra tutti un enorme parcheggio, oltre 60mila metri quadrati, che renderà più appetibili le strutture sportive in questione che potranno essere utilizzate anche per importanti gare ed eventi".

Ammonta a 18 milioni di euro l'importo previsto per il progetto che si completa con altre agevolazioni che l'amministrazione ha ottenuto tra cui 6 milioni di euro, per la Zona Franca Urbana (Zfu), a beneficio di 300 piccole e medie imprese. "Un prezioso circuito quello delle Città Medie - il commento del sindaco - perché crea un'importante rete tra città che, come Campobasso, hanno voglia di raggiungere grandi obiettivi e di tagliare traguardi che migliorano la qualità della vita. In questa circostanza abbiamo la possibilità di dialogare e presentare progetti che qualifichino urbanisticamente e socialmente il nostro territorio".