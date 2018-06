Corigliano Rossano: recita di fine anno per i bambini della scuola “Valentina”

La fine dell'anno scolastico si avvicina e tanto per i bambini, quanto per i genitori e le maestre, è consuetudine partecipare all'immancabile appuntamento della recita di fine anno. È da quasi un trentennio ormai che la scuola dell'infanzia paritaria "Valentina", sita in Corigliano Rossano area Corigliano Scalo, svolge tale spettacolo con dedizione e gratitudine verso i bambini e le famiglie. A darne notizia è, in una nota, il giornalista Fabio Pistoia.

La recita di fine anno è una bella occasione per coinvolgere tutti e un modo per salutarsi prima delle vacanze estive, trascorrere un paio d'ore insieme in serenità con i compagni e le maestre. Quest'anno, la scuola dell'infanzia, con i suoi bambini, ha presentato lo spettacolo intitolato "La mia scuola è...": fulcro del progetto è indirizzare le nuove generazioni ad un'idea di scuola più ampia, ossia avvicinarle al mondo-scuola con una serie di progetti finalizzati alla sensibilizzazione sociale. Una festa di sorrisi e di grande entusiasmo, animata da balletti e canti.

Al termine del saggio non è mancato l'emozionatissimo saluto dei remigini con la consegna del diploma . Sorrisi e anche tante lacrime per i bambini e le loro maestre Angela Chinigò, Rosa Ferraro, Immacolata Meringolo e Liliana De Cicco, che in questi anni li hanno visti crescere e li hanno preparati al meglio per la scuola primaria. Alle insegnanti della scuola dell'infanzia paritaria "Valentina" il plauso per la loro meritoria opera educativa e formativa che fa onore all'intera città.