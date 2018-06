IN GIRO PER LA CITTÀ, dopo il successo straordinario di presenze registrato in occasione della prima tappa nel centro storico di CORIGLIANO, sarà il MUSEO DEL CODEX, nel territorio di ROSSANO, ad accogliere residenti ed ospiti interessati ad approfittare di questa importante iniziativa di conoscenza e fruizione del territorio attraverso il trekking urbano.

A darne notizia è la sub commissario con delega alla cultura Emanuela GRECO cogliendo l'occasione per esortare la comunità della città unica, bissando – scandisce – il successo della prima tappa nella Città del Castello Ducale, a fruire di questa importante occasione di riappropriazione identitaria dell'unico grande patrimonio di CORIGLIANO ROSSANO. Si tratta di un progetto – aggiunge – che ambisce a diventare e ad esser vissuto come un vero e proprio viaggio settimanale nella memoria e nella storia comune, per consolidare – conclude la GRECO – quello spirito unitario che è prezioso e fondamentale per rendere sempre più autentico il processo di fusione in corso.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO Alle ORE 18.30 è prevista l'accoglienza e il raduno dei partecipanti nel Piazzale TRAFORO, nel Centro Storico della Città del Codex. Accompagnati dal gruppo folcloristico I TARANTELLATI di CORIGLIANO ROSSANO i partecipanti in gruppo partiranno alle ORE 18.45 per effettuare alle ORE 19la visita guidata gratuita del Museo del PURPUREUS. Come nella prima tappa, alle ORE 20.30 seguiranno le degustazioni di prodotti tipici all'EMPORIUM CAFÈ e nel Chiostro del Museo lo spettacolo teatro-musicale a cura dell'Agenzia MAROS

I punti di raccolta per il servizio navetta gratuito (garantito grazie alla collaborazione della IAS SCURA e della SIMET) dell'iniziativa sono per ROSSANO: allo Scalo nel piazzale antistante la stazione ferroviaria ed allo stadio Stefano RIZZO, al LIDO S. ANGELO. A contrada PIRAGINETI di fronte la CHIESA S.PIO X. In contrada FRASSO, sulla SS106, all'ISTITUTO ALBERGHIERO ed a COZZO DEL PESCO per la montagna. – Per CORIGLIANO a CANTINELLA, al bivio della SS106, allo Scalo all'AGIP, nel Centro Storico a VILLA MARGHERITA ed al lato chiesa del QUADRATO COMPAGNA, a SCHIAVONEA.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi contattando le PRO LOCO di CORIGLIANO (Domenico TERENZIO 333.3142030) e di ROSSANO (Federico SMURRA 3492521291 o 0983030760), lasciando nominativo e numero di telefono per essere eventualmente richiamati ed indicare quale punto di raccolta si preferisce.