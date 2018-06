La Diocesi di Cassano allo Ionio: “A Morano Calabro saranno accolte 2 famiglie eritree”

Saranno ospitate in un appartamento di Morano Calabro due delle famiglie eritree che arriveranno domani a Roma attraverso i corridoi umanitari attivati dalla Cei in accordo con il Ministero degli Interni e della Difesa, la Comunità di S. Egidio e la Caritas Italiana. Lo rende noto, con un comunicato, la Diocesi di Cassano allo Jonio. "Sei persone dei cento fratelli eritrei provenienti dai campi profughi in Etiopia - è detto nel comunicato - saranno accolti grazie all'interessamento del vescovo, mons. Francesco Savino e alla disponibilità della comunità parrocchiale Santa Maria Maddalena di Morano che si avvale della collaborazione della Caritas diocesana. L'ex casa Maria Rosa, è stata, infatti, rimessa a nuovo dai volontari della Parrocchia Santa Maria Maddalena e consegnata alla comunità in una nuova veste che ha il sapore della carità, fanno sapere gli stessi volontari di 'Casa del deserto', come è stata denominata la nuova casa". "Un segno concreto di accoglienza e di integrazione nella legalità - afferma il vescovo mons. Savino - dei nostri fratelli profughi che fuggono da violenze, privazioni di ogni genere e dal rischio di perdere la vita. Facciamo così nostro l'appello del presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, per la 'salvaguardia della vita umana', e la loro 'integrazione nelle società di accoglienza'. Il corridoio umanitario è un viaggio sicuro e legale che parte dai campi profughi in Etiopia. Un segnale della Chiesa davanti al dramma dei naufragi nel mar Mediterraneo. Dalla selezione nei campi profughi all'accoglienza delle Caritas diocesane, passano le storie di donne, uomini, bambini che hanno conosciuto ogni tipo di orrore e che sognano di arrivare in Europa per mettere fine a un incubo interminabile. Come quello di tante profughe, costrette a sposarsi ancora adolescenti, con figli, violentate ripetutamente dopo essere state arrestate in Egitto". "Ad attendere i profughi eritrei all'aeroporto di Roma Fiumicino - è detto ancora nel comunicato - ci sarà il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino insieme con gli operatori delle Caritas diocesane e, quindi, anche quella di Cassano, che si occuperà di alcuni di loro aprendo una nuova pagina di vita che partirà dall'integrazione nella nostra comunità diocesana e in particolare in quella di Morano Calabro". (Ansa)

