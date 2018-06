Raccolta differenziata: prosegue l'attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio a cura dello staff di Ecoross che, nell'ambito del più ampio progetto "Più differenziata. Uniti nel separare", continua ad essere presente e vicino, in maniera capillare, a tutta l'utenza.

Lo sforzo dell'azienda, gestore del servizio di igiene urbana, è costante, proteso a diffondere una sana cultura ambientale e a consentire a tutti i cittadini di poter effettuare correttamente la separazione e il conferimento dei rifiuti. Il personale di Ecoross è infatti impegnato su più fronti, dall'opera di sensibilizzazione alla consegna di kit e materiale per la raccolta differenziata.

A Schiavonea, dove lo scorso 1 ottobre 2017 è partito il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, è in corso, a domicilio e presso la delegazione municipale al Quadrato Compagna, la distribuzione dei kit a cura delle informatrici ambientali. Chi non lo avesse ancora ritirato ed è prossimo al trasferimento nelle residenze estive, potrà ricevere tutta l'attrezzatura e il materiale informativo usufruendo dei servizi di distribuzione messi a disposizione. Allo Scalo, nel centro storico e nel resto del territorio, dove il nuovo metodo di gestione dei rifiuti è partito il 1 luglio 2017, è in atto il servizio di consegna buste per la raccolta differenziata dei rifiuti previsto per il secondo anno.

L'obiettivo generale è continuare a mantenere alte le percentuali di raccolta differenziata raggiunte, rispettare l'ambiente, mantenere alto il decoro della città. Da qui l'intensa attività di informazione e sensibilizzazione che vede impegnato tutto lo staff di Ecoross anche in occasione di manifestazioni pubbliche di vario genere.

Sono stati allestiti appositi info-point sia nel corso degli eventi dell'Estate ragazzi, organizzati dalle varie parrocchie cittadine, sia in occasione della prima tappa al Castello Ducale dei percorsi di trekking urbano e naturalistico "In giro per la città". Durante gli eventi il personale di Ecoross ha interagito con cittadini e turisti fornendo ulteriori informazioni sul nuovo sistema di igiene urbana in vigore sul territorio e sulle modalità di conferimento dei rifiuti.

L'attenzione resta alta al fine di preservare il trend positivo registrato dall'avvio, nel 2017, del nuovo sistema che ha segnato una vera e propria "rivoluzione". Le criticità non mancano ma la strada intrapresa è quella giusta e con la collaborazione di tutti sarà possibile diventare sempre di più comunità virtuosa.