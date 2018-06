Marano Principato (Cs), Bilotto (Idm): “Ripristinare il percorso viario montano”

"Il percorso viario che conduce all'area montana di Marano Principato e Castrolibero è in pessime condizioni con un manto stradale disconnesso e dissestato. Una situazione inaccettabile che mortifica la nostra comunità – a dichiararlo è Angelo Roberto Bilotto, consigliere comunale Gruppo Insieme di Marano Principato - Si tratta di una problematica estremamente grave poiché riguarda un'area di grande interesse naturalistico e le attuali condizioni dell'assetto stradale scoraggiano turisti, cittadini e visitatori che vorrebbero trascorrere del tempo immersi nello straordinario patrimonio ambientale dell'area montana delle Serre cosentine. Chiediamo al consigliere regionale Orlandino Greco di farsi carico di questa problematica e di portarla all'attenzione del governo regionale affinché si intervenga in tempi brevi al ripristino delle strade attraverso un progetto integrato che punti non solo alla manutenzione straordinaria del manto stradale, ma alla valorizzazione dell'intera area un tempo punto di incontro e scambi socio-culturali. Confidiamo nell'impegno del consigliere regionale Greco che nella sua attività ha sempre mostrato una spiccata sensibilità sulle problematiche territoriali."

Dettagli Creato Martedì, 26 Giugno 2018 14:38