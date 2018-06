Il pubblico delle grandi occasioni, ancora una volta, ha premiato le scelte del Metropolis, in occasione della XVII edizione dello spettacolo gratuito che il Centro Commerciale più grande della Calabria offre ai suoi amici clienti e che, di fatto, apre la stagione estiva in Calabria.

Dopo il DJTime + JAx dello scorso anno, quello del ventennale dall'apertura della struttura, questo 2018 siamo nel mood dance e trap ed i nomi anche quest'anno sono di alto livello.

Merito del Centro Commerciale rendese è quello di aver messo insieme Gué Pequeno e Gabry Ponte che arrivati in Calabria per lo spettacolo gratuito "Piazza Dei Miracoli 2018" organizzato dal Centro, ha riscosso un enorme successo.

Gué Pequeno, milanese, 37 anni, l'italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, reduce dal successo della sua autobiografia Guérriero, edita da Rizzoli, è esploso con i Club Dogo ma ora vive di vita propria, fuori ora con la collaborazione con Elodie e Michele Bravi per il nuovo singolo pop, Nero Bali.

Gabry Ponte è un dj, produttore e membro degli Eiffel 65 che ha all'attivo oltre 10 milioni di dischi venduti. La hit "Blue", insieme alla sua band ha raggiunto la vetta delle chart di tutto il mondo. A seguire i suoi singoli da solista ("Geordie", "La Danza delle streghe", "Figli di Pitagora") hanno dominato la scena della musica dance europea a partire dagli anni 2000.

Nel 2014 è entrato tra i top 100 djs al mondo alla posizione numero 61. Nello stesso anno è stato giudice del famoso talent show "Amici di Maria de Filippi" insieme a Luca Argentero e Sabrina Ferilli.

Nella sua ventennale carriera ha collaborato come remixer e produttore insieme ai più importanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale: Fabri Fibra, Jovanotti, 883, Pitbull, Shaggy... e molti altri.

Nell'estate del 2016 è uscito "Che ne sanno i 2000" insieme al rapper Danti (che ha ottenuto il disco di platino e oltre 90 milioni di stream), a cui ha fatto seguito "Tu sei" (remake di una celebre hit di Umberto Tozzi) al cui videoclip hanno partecipato Favij, web star amatissima dai più giovani, insieme a Giulia Penna.

Nella stessa serata in uscita il nuovo singolo dal titolo "Tanja", in collaborazione con Pop X, questi ultimi definiti dalla rivista Rolling Stone come il nuovo fenomeno del panorama musicale indie italiano, primi ad ascoltarlo i fortunati di Piazza Metropolis.

Una giornata memorabile grazie anche all'apertura straordinaria della struttura fino l'una di notte, gli sconti cui hanno aderito gli store attivi per tutta la giornata e la promozione sulla GIFTCARD nuovo mezzo di acquisto, spendibile in tutti i 100 negozi del Metropolis.

Non ci resta che aspettare il 2019, per la nuova scommessa della struttura rendese, ci hanno confidato dallo staff che sono già al lavoro per la nuova edizione di una manifestazione ormai tanto attesa dall'intera regione.