Era il 5 maggio scorso allorquando demmo notizia dell'annuncio, da parte dell'Agenzia del Demanio, relativo alle aggiudicazioni per 22 edifici dello Stato che, grazie a concessioni di lungo periodo, potranno ora essere riqualificati e tornare ad essere fruibili e utili alla collettività. Tra i beni messi a bando nell'ambito dei progetti a rete del 2017 e che ora verranno recuperati c'è anche la Torre del Cupo, importante edificio storico situato nel borgo marinaro di Schiavonea di Corigliano Rossano.

"Torre del Cupo – recita una nota a firma del giornalista Fabio Pistoia – è stata infatti assegnata alla società Movida Beach Srl, che ha proposto una interessante e innovativa soluzione di recupero e riuso con la creazione di spazi espositivi all'interno e all'esterno della struttura, un box office turistico e un ristorante gourmet con annessa scuola di formazione di alta cucina.

Un ennesimo prestigioso traguardo raggiunto dalla società Metamorfosis engineering house dell'ingegnere Francesco Gallo e dell'architetto Francesco Staglianò, professionisti conosciuti e apprezzati per la loro competenza, e della realizzazione del sogno di uno stimato imprenditore come Michele Guccione del Movida Beach, operatore turistico che ha fatto della professionalità e del riscatto del suo territorio una scommessa di vita. Tale notizia, destinata a cambiare radicalmente l'immagine del borgo marinaro di Schiavonea e a riqualificare l'offerta turistica dell'intero panorama calabrese, registra oggi un'ulteriore significativa novità. Anche il "Gambero Rosso", casa editrice nazionale specializzata nel settore dell'enogastronomia, ha inteso premiare l'iniziativa di recupero e valorizzazione dei beni culturali italiani, attestando il giusto riconoscimento al nuovo look che attende un bene monumentale di prim'ordine qual è Torre del Cupo. Una pagina positiva per l'intera comunità, frutto della sinergica collaborazione tra sana imprenditoria e professionisti che amano il proprio territorio".