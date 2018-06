Vaccini, il delegato all'Accoglienza della Regione Calabria: "Ne serve uno contro il razzismo di Salvini"

"Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invece di fare il proprio dovere per cui è ben pagato, continua a fare campagna elettorale sulla pelle dei più deboli. E così, dopo aver attaccato i migranti prima e i rom poi, adesso specula sui bambini dicendo che 10 vaccini sono inutili. Beh, cosa dire? Forse a lui più che 10 vaccini ne servirebbe uno, potente, contro il razzismo e la stupidità che in questi giorni sta rappresentando." Lo dichiara l'assessore all'accoglienza del comune di Acquaformosa, Giovanni Manoccio, che continua: "Stiamo preparando l'edizione 2018 del Festival delle Migrazioni, sarà un evento, anche quest'anno, dedicato all'affermazione dei valori della solidarietà e dell'accoglienza, un vero e proprio vaccino per affermare un concetto basilare, ma purtroppo dimenticato: siamo tutti fratelli, nessuno è straniero. La speranza-conclude Manoccio- è che Salvini possa vaccinarsi di cultura, quella, alla luce delle sue ultime affermazioni, gli manca."

Dettagli Creato Venerdì, 22 Giugno 2018 18:56