Cosenza, nel Consiglio comunale del 25 giugno si parla dell’ubicazione del nuovo Ospedale

Il presidente Pierluigi Caputo ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 25 giugno, alle ore 15,30.

All'Ordine del Giorno la discussione sull'ubicazione del nuovo ospedale. Il Consiglio sarà poi chiamato ad approvare due regolamenti: il primo, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; il secondo è il Regolamento dei Beni Comuni. Dopo diversi passaggi in commissione trasporti, arriva in Consiglio anche il Piano Industriale dell'AMACO. Si approveranno poi alcune rettifiche alla tariffa TARI 2018. Infine, il Consiglio comunale sarà chiamato alla presa d'atto della relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, eseguito dal Servizio di Controllo Interno sugli atti di cui al comma 4 dell'art. 9 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2013, adottati nel 2° semestre 2017.