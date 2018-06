Corigliano-Rossano (Cs), il 24 giugno parte il progetto “Spiagge d’amare”

Garantire attraverso l'attività di controllo e monitoraggio, un più diffuso decoro urbano. Promuovere e sensibilizzare ad un maggiore rispetto di tutte le norme in materia ambientale anche e soprattutto in vista dell'imminente stagione estiva e degli eventi che da domani, giovedì 21, solstizio d'estate, renderanno il territorio di Corigliano Rossano protagonista del progetto In Giro Per La Città. – Posizionate 50 foriere con gerani colorati lungo il percorso di trekking urbano. – Nel quadro delle finalità ed iniziative diverse, previste e condivise ieri (martedì 19), nella riunione ad hoc con dirigenti e responsabili dell'ufficio ambiente del comune unico, ECOROSS Srl e Comandante della Polizia Municipale, partirà Domenica 24 Giugno il progetto Spiagge D'amare.

È quanto fa sapere il Sub Commissario, Vice Prefetto vicario di Cosenza, Emanuela Greco informando che per quanto riguarda la pulizia del litorale il Comune ha accolto la richiesta del Comitato Locale Etico Mondo Migliore Clemm Calabria.

L'iniziativa, il cui referente provinciale è Donato Giamaica, prenderà il via Domenica 24 alle ore 9 nel territorio di ROSSANO, partendo da Momena Fino a Torre Pinta.

Saranno circa 30 i volontari impegnati nella pulizia della spiaggia.

50 vasi in cemento con piantine di gerani sono stati posizionati questa mattina (mercoledì 21) vicino le chiese del comune unico Corigliano Rossano; sul Ponte Canale, in prossimità delle antiche porte di accesso della Città del Codex, nel borgo storico marinaro di Schiavonea e alla marina di Rossano. – I vivaci colori dei fiori andranno ad impreziosire ed abbellire il percorso di trekking urbano che prenderà il via domani, giovedì 21 giugno, da Corigliano. (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).