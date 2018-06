«Carissimi ragazzi, nel primo giorno di una prova così importante come l'esame di maturità voglio mandare a ognuno di voi un saluto e farvi l'in bocca al lupo». Esordisce con queste parole la sindaca di Cariati Filomena Greco in un messaggio dedicato ai ragazzi che oggi si apprestano a sostenere gli esami di maturità.

«Queste ore, questi giorni, queste emozioni che state vivendo non le dimenticherete mai. Anche se adesso il coinvolgimento emotivo è forte e siete preoccupati ed emozionati allo stesso tempo, non abbiate paura. I ricordi di questi giorni saranno probabilmente alcuni dei più cari che avrete. Cercate di vivere questo primo passaggio al mondo adulto con tutto l'entusiasmo, tutta l'intraprendenza, tutta la voglia di sognare di cui siete capaci. Sono qualità che ho riscontrato a contatto con voi, nelle diverse iniziative organizzate con le scuole durante le quali avete dimostrato di avere acume, capacità di analisi, voglia di conoscere e anche un pizzico di irriverenza. Siete la nostra gioia e la nostra speranza. Siete l'avvenire del mondo. Avremo bisogno di tutto il vostro talento per costruire una società migliore, più equa e più giusta. E questo vale soprattutto per Cariati e per il nostro territorio, posti che avrebbero tanto da dare e dei quali mi auguro saprete prendervi cura».

«Inizia oggi l'avventura verso il vostro futuro. Che vi auguro sia generoso e prospero. Con tanti piccoli esami che vi faranno continuare a crescere e a migliorare».

«Ma questo verrà domani. Oggi siate felici e affrontate questo momento un po' solenne a testa alta. E ricordate che il meglio deve ancora venire».