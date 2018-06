Cosenza. Si riunisce il Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 11:00 di venerdì 22 giugno 2018, in seduta ordinaria e in prima convocazione.

L'Assise si riunirà nella Sala delle Adunanze dell'Ente, in Piazza XV Marzo, per la discussione e l'approvazione dei seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione verbali delle sedute Consiliari del 6 novembre, 20 dicembre 2017 e 5 aprile 2018;

3. Surroga del Consigliere Provinciale Vincenzo Scarcello con il Consigliere Antonio Russo;

4. Recesso unilaterale della Provincia di Cosenza dalla Convenzione di Segreteria con il Comune di Diamante;

5. Approvazione dello schema di Convenzione per l'esperimento della gara di affidamento del servizio di Tesoreria dell' Ente (Art. 210 del T.U.E.L.);

6. Rendiconto della gestione per l'anno 2017, redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, e approvazione della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2017,ai sensi del 6 c. dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. Trasferimento al Patrimonio del Comune di San Vincenzo La Costa del tratto di strada della S.P. 94 (San Fili – san Vincenzo la Costa – Montalto – Ponte Malefabbricato) ricadente nel centro abitato di San Sisto dei Valdesi – Via Rue Morts dal Km. 8+550 al Km 8+770.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per Lunedì 25 giugno 2018, alle ore 11.00.

Dettagli Creato Martedì, 19 Giugno 2018 17:37