"Abbiamo appreso la notizia dell'incendio che visto coinvolte nella serata di ieri le vetture della dirigente scolastica Capalbo in contrada San Francesco a Corigliano Scalo. Non possiamo che esprimerle solidarietà e vicinanza visto il fondamentale ruolo che ricopre nella comunità di Corigliano Rossano. Auspichiamo che al più presto si faccia chiarezza sulla vicenda. Abbiamo fiducia nel lavoro della Procura di Castrovillari e delle Forze dell'ordine di Corigliano affinché si faccia al più presto possibile piena luce su questa triste pagina. Saremo sempre al fianco di coloro i quali servono la comunità e ogni giorno lavorano per dare un futuro migliore ai nostri figli". Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle Corigliano.

Dettagli Creato Martedì, 19 Giugno 2018 14:03