Torna a Borgo Bonifati (Cs) il Festival People Love To Dance

Torna dopo il successo della I edizione People Love To Dance, festival unico nel suo genere nato dall'intuizione di Giorgia Mollo, cantautrice, produttrice e imprenditrice calabrese, residente da diversi anni in UK (Manchester).

Il Festival si svolgerà il prossimo 10 agosto, nella suggestiva cornice del borgo di Bonifati, ai piedi della costa tirrenica calabrese e rafforza per il secondo anno consecutivo la sua mission: quella di promuovere e scoprire artisti, djs, produttori e bands, provenienti da tutti i continenti, attraverso l'organizzazione di eventi musicali che siano fortemente inclusivi e abbiano come obiettivo quello di creare una finestra artistica che faccia della contaminazione sonora e culturale da un lato e della valorizzazione del territorio di riferimento dall'altro, la sua ragion d'essere.

Il claim scelto per questa edizione è TOGETHER WE ARE STRONGER, un augurio e allo stesso tempo un invito, quello di creare una comunità che non abbia confini di lingua, di tradizioni, di cultura, che riconosca l'incontro con l'altro come un'occasione, una ricchezza e non un limite.

Dichiara l'ideatrice nonchè direttrice artistica dell'evento Giorgia Mollo:

"Il People Love To Dance vuole diventare una rivoluzione musicale non solo per promuovere nuovi talenti, ma vuole inoltre abbattere i muri del pregiudizio che creano spesso delle barriere tra culture, tradizioni e religioni diverse, per ispirare le generazioni attuali e future ad accettare la diversità come ricchezza.

Tutti sentiamo la stessa energia nel corpo di fronte alla forza della musica, quell'energia che ci fa sentire uguali a prescindere dalla provenienza geografica e dalle differenze sociali, politiche e religiose che spesso ci allontanano".

I nomi della line-up del People Love To Dance 2018, porteranno sul Joy Stage, generi musicali che spaziano dall'House, Afro-House, Tech-house, R&b, Rap, Pop, lunga una no stop di musica che aprirà i battenti dalle ore 12:00.

Un cartellone composito e assolutamente variegato.

Al People love to dance si avrà la possibilità di ascoltare producer di primo piano della scena internazionale come Mark One che in una carriera stellare ha calcato palchi come quello del Glastonbury Festival e affiancato il suo lavoro a nomi del calibro di The Prodigy, Fat Boy Slim e Madonna di cui è stato il dj alla Brixton Academy, a Romaine Dixon, talentuosa cantante/cantautrice di genere R&B, nata nella East London, passando per giovani e promettenti nuovi dj/ producer come Zoane che arriva direttamente da Dubai.

Ci saranno dj che si stanno affermando sulla scena nazionale come Alex Pizzuti, nuove leve che stanno sperimentando il proprio suono nel cuore della Londra cosmopolita come CALÍ ™, brasiliano nel sangue, ma cresciuto in Italia e talenti al femminile come MariaClaudia, dj britannica che inizia il suo percorso nel music business da cantante e sta ora mettendo a frutto la sua passione per il Dj world, iniziando a produrre musica propria.

Non mancheranno nomi tutelari del territorio calabrese: uno su tutti Paolo Movida, storico nome di Jonica Radio il cui set si muoverà nell'ambito della clubbing music fra Deep House ed Afro House.

Un appuntamento dunque unico nel suo genere, che si pone l'intento di diventare un evento internazionale che parta dalla Calabria ma diventi assolutamente itinerante in Europa.

Il People Love to dance vuole essere una risposta creativa, originale, coraggiosa e un progetto dal carattere fortemente innovativo che mira a scoprire talenti di ogni provenienza geografica e ad essere una variante al mercato commerciale, che vede negli ultimi tempi il talent come unica possibilità di emergere nel mondo della discografia.

La musica come linguaggio universale, l'arte come occasione di scambio multiculturale, come spinta alla coesione sociale.

INFO & TICKETS

-Website: www.peoplelovetodancefestival.com

-Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

-Facebook: People Love to Dance

-Instagram: Peoplelovetodancefestival

www.peoplelovetodancefestival.com

LINK PER ACQUISTARE:

http://win.inprimafila.net/pren2/postounico.asp?id_evento=2606

LINK PER INFO:

http://www.inprimafila.net/component/k2/item/871-people-love-to-dance-2018