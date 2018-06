Riapertura sezione distaccata Tribunale Scalea (Cs), il sostegno di Broccolo (SI)

"Condivisione e sostegno per la giusta rivendicazione alla riapertura della sezione distaccata del Tribunale di Scalea. In verità , da candidato alle scorse elezioni politiche ho avuto modo di interloquire con tante e tanti cittadini dell'alto tirreno cosentino, ricavandone l'impressione di una- quasi- completa dismissione da parte delle istituzioni sovracomunali". Lo afferma Angelo Broccolo, Sinistra Italiana.

"In un territorio di assoluta bellezza sembra che si sia voluta tracciare una linea di desertificazione e distacco dai bisogni elementari delle popolazioni residenti : Dalla sanità,ai trasporti,alle necessità di tutela e difesa di un territorio spesso umiliato dall'abusivismo, alle condivise problematiche occupazionali e/o di lavoro ecc.In questo contesto la riapertura della sezione distaccata del Tribunale assurge a gesto simbolico e sostanziale di ripristino dello stato di diritto.Ai cittadini ,al pari di tutti gli altri, dell'alto tirreno cosentino dovrebbero essere riconosciuti i sostanziali diritti di eguaglianza sanciti dall'art 3 della Costituzione repubblicana. In questa ottica come Sinistra italiana Calabria,anche per gli impegni assunti in altre circostanze e che non diminuiscono di importanza lontano dagli appuntamenti elettorali, sosteniamo la rivendicazione di un diritto di civiltà e di uguaglianza,pronti a qualsiasi assunzione di responsabilità politica ed istituzionale a fianco dei cittadini dell'alto Tirreno e ,come nel caso specifico, di Scalea".