“La Vita in Diretta” dal Castello di Corigliano, grande entusiasmo e tanta partecipazione

Si registra un clima di grande entusiasmo, nella popolazione di Corigliano Rossano, all'indomani della diffusione della notizia dell'imminente arrivo in città di una troupe della nota trasmissione di Rai 1 "La Vita in Diretta". L'appuntamento è per lunedì 25 giugno, alle ore 18.00 circa, con un collegamento in diretta dal Castello ducale di Corigliano.

L'importante iniziativa è stata promossa dal giornalista coriglianese Fabio Pistoia e resa possibile grazie alla fattiva collaborazione dell'Ente Comune, della Pro Loco "Città di Corigliano" col presidente sig. Domenico Terenzio, dell'Associazione "Musica oltre le barriere" del prof. Francesco Verardi, del Gruppo "I Tarantellati di Corigliano Calabro" del geom. Franco Bua e del Gruppo "Donne Coriglianesi" con Stella Sanseverino.

Ulteriori dettagli sull'evento sono contenuti in una seconda nota a firma del giornalista Fabio Pistoia.

"Cresce la partecipazione e aumentano le adesioni per questa prestigiosa vetrina per la comunità di Corigliano Rossano e le sue numerose risorse artistiche, storico-culturali, enogastronomiche, artigianali, realizzata senza alcun fine di lucro per gli organizzatori e completamente gratuita per tutti i partecipanti. Mi preme esprimere un sentito ringraziamento – dichiara Pistoia – al sig. Antonio Capalbo, titolare del "Casino Caruso", struttura fiore all'occhiello di Corigliano, imprenditore lungimirante e innamorato della propria città, sempre sensibile nell'organizzazione di eventi mirati alla promozione del territorio. Un vivo ringraziamento intendo altresì rivolgerlo nei confronti dei responsabili dell'Associazione "White Castle" che con professionalità e competenza gestiscono quotidianamente l'antico maniero, riscuotendo l'unanime soddisfazione di cittadini e turisti. Si ringraziano inoltre, per la collaborazione disinteressata che è frutto di autentico amore per la città e la sua agognata promozione a livello mediatico: Associazione culturale "Poseidone" col suo presidente dott. Salvino Santelli, specializzata in eventi enoitticogastronomici; le signore Carmela Manna, Carmela Apicella, Francesca Parrilla, Anna Molinari, componenti dei Comitati di quartiere; le seguenti aziende e i seguenti produttori-espositori: "La Malteria"; "Liquirgam" della famiglia Sposato; hotel-ristorante "Santa Lucia – Napul'è" della famiglia Garofalo; "Trapizza Cannone" del sig. Salvatore Giustino; sig. Natale Giovanni Abbruzzese per le specialità enogastronomiche; "Le Bontà del Latte" del sig. Pietro Maradei; "Favella Group" della famiglia Rizzo; "Dolce Forno" della famiglia Petrelli; gli imprenditori agrumicoli Aldo Salatino col suo brand "Adottaunclementino", Ernesto Spezzano e Mario Federico; il sig. Giuseppe Costa di "Edonè Cafè"; l'"Azienda Agricola Straface Fabio" e l'Azienda della famiglia Castrovillari; "A' Livella" della famiglia Rinaldi; "I Piaceri del Vino" del sig. Antonio Palummo; il sig. Francesco Albamonte; Associazione culturale "L'Officina delle Idee" con le signore Giulia Giordano, Raffaella Marrazzo e Monika Kiemlik, specializzata nella creazione di oggetti d'arte; l'artista Salvatore Nudo; sig. Luigi Lombisani; dott. Armando Lazzarano; sig. Michele Servidio. L'intera cittadinanza è pertanto invitata a partecipare al collegamento con "La Vita in Diretta", in programma lunedì 25 giugno alle ore 18.00 circa, dal Castello ducale di Corigliano, durante il quale si alterneranno gradevoli esibizioni dal vivo con momenti espositivi e originali attrattive. Seguiranno prossimamente altri comunicati stampa sull'iniziativa e ulteriori dettagli".