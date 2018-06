Domani ad Acri (Cs) l'evento "Consuma Sud"

"Promuovere il consumo consapevole ed attento di quello che si mette nella busta della spesa prima, in dispensa poi ed infine nel piatto da portare a tavola, è un percorso educativo, didattico e culturale che deve essere favorito, insieme al mondo della Scuola e dell'associazionismo, anche dalle istituzioni. Questa è Politica. Lo sviluppo sostenibile durevole dei territori passa dalla capacità di far comprendere quanto importante sia, per l'economia locale, acquistare le produzioni tipiche di qualità che non solo siano a KM0 ma che siano ispirate soprattutto dal rispetto e dalla valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità e del lavoro di uomini e donne che quotidianamente rinnovano la propria sfida per un cibo buono, pulito e giusto".

È quanto dichiara il Fiduciario della Condotta Pollino Sibaritide Arberia Lenin MONTESANTO, tra i protagonisti, domani SABATO 16 GIUGNO, dell'evento CONSUMA SUD - l'identità locale come fattore di sviluppo dei territori che sarà ospitato, alle ORE 17, nel Palazzo SANSEVERINO FALCONE di ACRI.

L'evento, che avrà come ospite lo scrittore e giornalista Pino APRILE, è promosso dall'Amministrazione Comunale con il Convivium SLOW FOOD, il PARCO NAZIONALE DELLA SILA, la COLDIRETTI, CAMPAGNA AMICA e i COMITATI DELLE DUE SICILIE – CALABRIA CITRA. Per la Condotta rappresenta il quarto appuntamento nella Città di S. ANGELO d'ACRI, dove si sta consolidando un gruppo di sostenitori del sodalizio della chiocciola e, in particolare, della filosofia portata avanti dal Convivium con sedi a ROSSANO e SARACENA, primo in Calabria per numero di iscritti e 4° in Italia.

Dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Pino CAPALBO e del Presidente Fiore MARRO Presidente dei COMITATI DELLE DUE SICILIE, coordinati da Angelo GROSSO interverranno, insieme al Fiduciario MONTESANTO, il Direttore Facente Funzione del Parco Nazionale della Sila Giuseppe LUZZI, il Presidente della COLDIRETTI CALABRIA Pietro MOLINARO, i Consigliere Regionali Giuseppe AIETA e Mauro D'ACRI, delegato all'Agricoltura.

STAND ENOGASTRONOMICI DALLE ORE 16. Dai VINI ACRONEO all'azienda agricola CARAVETTA e SACCONE, da COFONE a GACCIONE, dall'azienda agricola Ferruccio ROMANO al biscottificio Fratelli PERRONE, dal CROCCANTE CALABRESE al Caffè D'ANGELO, dal MULINO SPOSATO al PANIFICIO SAN LUIGI fino a ULIVAR LIQUORI. Sono, questi, i produttori che partecipano all'iniziativa.