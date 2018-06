Cosenza. Approvato in Giunta l'aggiornamento del Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Mario Occhiuto, ha approvato l'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco, come previsto dalle disposizioni contenute nella legge n.353 del 21 novembre 2000. Del provvedimento – che rientra tra le misure finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi - si era parlato nelle scorse settimane all'interno della commissione consiliare Ambiente, che ne aveva caldeggiato l'approvazione. L'iter prevede ora la pubblicazione della delibera di Giunta sull'Albo Pretorio per 30 giorni – al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni – e poi il passaggio ultimo e definitivo in Consiglio comunale.

Per aggiornare le cosìddette aree percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio, l'Ufficio del Piano, diretto dall'arch. Angela Carbone, si è avvalso dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Con la delibera si approva quindi l'elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio, dal 2013 al 2017, con l'indicazione delle particelle interessate dai vincoli a 5, 10 e 15 anni e di quelle interessate dalla cessazione del vincolo decennale.

I vincoli in questione limitano l'uso del suolo, con scadenze temporali differenti. Ciò che si vincola è la modifica della destinazione delle zone interessate dagli incendi boschivi, la realizzazione di edifici, nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, lo svolgimento di attività di rimboschimento o ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifiche autorizzazioni ministeriali e/o regionali.

Gli elenchi , con allegate cartografie, resteranno ora in pubblicazione nell'Albo Pretorio per 30 giorni – al fine di consentire la produzione di eventuali osservazioni a cura degli interessati – per arrivare infine all'approvazione dell'elenco definitivo in sede di Consiglio comunale.