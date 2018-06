Castrolibero (Cs), Anselmo (M5S) ringrazia i cittadini: “Abbiamo un posto in Consiglio”

"Con il voto del 10 giugno a Castrolibero non si è conclusa l'esperienza del MoVimento 5 Stelle a Castrolibero che conta ora un rappresentante fra i banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale. Rivolgo i miei auguri al sindaco Giovanni Greco ed alla maggioranza tutta, mi auguro che l'azione di questa amministrazione sia volta anche all'ascolto delle istanze che provengono dagli altri gruppi consiliari, il Movimento 5 Stelle, così come fa in altri comuni in cui è presente, continuerà a fare proposte che vanno nella direzione del bene comune. Ringrazio di cuore i cittadini che ci hanno votato e supportato durante questa campagna elettorale, nella quale abbiamo ritenuto necessario portare avanti i temi di un programma che risponda alle esigenze dei cittadini e che saremo pronti ad ampliare secondo le loro richieste. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, finalmente la voce dei cittadini sarà portata in comune, e ci sarà una vera è dura opposizione, qualora fosse necessario. Ritengo che questo sia un ottimo punto di partenza per poterci muovere concretamente per l'interesse collettivo. Il nostro programma non sarà messo da parte ma tutti i punti si trasformeranno in proposte da portare avanti in consiglio comunale con gli strumenti che noi consiglieri abbiamo, interrogazioni, mozioni e richieste. Saremo presenti sul territorio con i nostri banchetti e le nostre riunioni e invitiamo tutti i cittadini a partecipare. Ci batteremo affinché la discarica venga bonificata e i servizi vengano ripristinati per i cittadini, e ci assicureremo che le famiglie in stato di povertà vengano aiutate. Si utilizzano sempre tante belle parole durante le campagne elettorali ma penso che i cittadini siano stanchi di ascoltare promesse e bei discorsi, questo è il momento dei fatti e di un programma di svolta che possa portare a quel cambiamento di cui Castrolibero ha bisogno al livello locale così come sta avvenendo al livello nazionale". Lo afferma Michaela Anselmo del M5S Castrolibero.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Giugno 2018 11:49