Corigliano-Rossano (Cs), il 21 giugno al via il progetto di di trekking urbano

Promuovere all'esterno la conoscenza del complessivo patrimonio culturale e naturalistico del Comune unico di Corigliano Rossano è una sfida che deve necessariamente passare dall'acquisizione, da parte dei residenti delle originarie Città del Castello Ducale e della Città del Codex, di una maggiore consapevolezza di quelli che sono i marcatori identitari distintivi del proprio territorio. Risponde a questo obiettivo il progetto di trekking urbano che partirà ufficialmente giovedì 21 giugno, Da Corigliano. - Alle Ore 18,30 Visita Guidata Gratuita Della Durata Di Un'ora Al Castello Ducale; alle ORE 19,30 degustazioni enogastronomiche e musica popolare in Piazza Compagna a cura delle Pro Loco.

A ribadire gli obiettivi del progetto in giro per la città è stata questa mattina (giovedì 14) la Sub Commissario, con delega alla cultura, Emanuela Greco, aprendo e coordinando la conferenza stampa di presentazione ospitata nella sala giunta della sede territoriale di CORIGLIANO, insieme al dirigente comunale all'istruzione e alle politiche sociali Giuseppe Passavanti che ha illustrato i dettagli del tour, alla responsabile dell'Ufficio Europa Benedetta De Vita che ha informato sulla richiesta al MIBACT dell'inserimento del programma tra gli eventi dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Erano presenti il responsabile comunicazione strategica dell'Ente Lenin Montesanto, la responsabile del settore cultura della sede territoriale di CORIGLIANOTina DE ROSIS, il Presidente della PROLOCO di CORIGLIANO Domenico Terenzio e Maria Rosaria BIANCOin rappresentanza della PROLOCO Di ROSSANO, alla presenza dello staff degli uffici turistici delle due sedi municipali.

La seconda tappa del tour toccherà il Museo Del Codex (giovedì 28 giugno), per tornare poi nella Città del Castello Ducale, il giovedì successivo, 5 LUGLIO, per le chiese e Ponte Canale. Giovedì 12 Luglio si andrà alla scoperta delle chiese di ROSSANO; il 19 alle antiche porte di accesso della Città d'Arte. GIOVEDÌ 26 l'appuntamento è alle ORE 19 al Museo storico della Liquirizia Giorgio AMARELLI; Giovedì 2 Agosto si raggiungeranno e visiteranno il borgo marinaro di Schiavonea ed il Palazzo delle Fiere, il Quadrato Compagna. La tappa alla Torre S.Angelo, alla marina di ROSSANO, è per Giovedì 23 Agosto.

I partecipanti al programma di visite potranno usufruire del servizio navetta offerto da Simet e Ias Scura. A bordo ci sarà anche un Cicerone che fornirà informazioni e cenni storici sui siti che si andranno a visitare.

L'orario di partenza è fissato alle 18. I punti di raccolta sono al PARCHEGGIO Del TRAFORO, nel centro storico di ROSSANO; nel piazzale antistante la stazione ferroviaria allo scalo e presso lo stadio Stefano RIZZO, al LIDO S. ANGELO. A Piragineti Di Fronte La Chiesa S.Pio X. In contrada FRASSO, sulla SS 106, all'Istitutoalberghiero. Punti di raccolta anche a COZZO DEL PESCO, nella montagna rossanese, a Cantinella, al bivio della SS 106, all'agip – ELMO Di CORIGLIANO, a Villa Margherita, nel centro storico e al lato chiesa del Quadrato, a Schiavonea. - Lungo il percorso i visitatori troveranno dei punti ristoro per la degustazione di prodotti tipici e rappresentazioni teatrali e/o musicali itineranti.

Per partecipare è necessario contattare le PRO LOCO Di CORIGLIANO (Domenico Terenzio) e ROSSANO (Federico Smurra) - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)