A Firmo (Cs) torna l'Estate Ragazzi

Torna l'esperienza dell'Estate Ragazzi nel piccolo comune arbëresh di Firmo e anche quest'anno coinvolgerà tutta la comunità, adulti e bambini, in un'esperienza che oltre al divertimento guarda con attenzione ai valori della vita. Ancora una volta a proporre questo importante evento, che si terrà dall'otto al ventidue luglio prossimi, è la rassegna "Firmo in Scena 2018" che ha inteso aprire la stagione estiva con un appuntamento avente per tema l'accoglienza e la legalità declinate attraverso attività ludico ricreative e di crescita nei valori dell'amicizia, della solidarietà e nel rispetto fondamentale delle regole del vivere civile.

Protagonisti assoluti saranno i bambini e i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, grazie al coordinamento di adulti in qualità di formatori e di animatori, che saranno impegnati in tutta una serie di attività. È previsto, infatti, un corso di nuoto in piscina, varie attività sportive, corsi di danza, di musica e di canto, oltre ad escursioni ambientali e attività teatrali in collaborazione con la compagnia Aprustum di Castrovillari. L'allegria a e la gioia saranno riversate nei vari quartieri del borgo per coinvolgere l'intera comunità.

«Siamo fieri -afferma il primo cittadino Gennarino Russo- di riproporre un evento che fa tanto bene ai nostri ragazzi. I temi dell'accoglienza e della legalità sono quanto mai attuali e meritori di essere trattati costantemente. Sarà un'esperienza fantastica per tutti».

Chiunque voglia partecipare, può iscriversi in comune da lunedì 18 a venerdì 22 giugno dalle ore 10 alle ore 12.​