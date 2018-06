Incendiate colonnina distributore carburante e due auto

Ignoti, la notte scorsa, a Rossano, hanno appiccato un incendio in un distributore di carburante non ancora attivo in viale Sant'Angelo. A prendere fuoco una delle due colonnine di carburante. Le fiamme sono state spente prima che si propagassero. Non lontano dal distributore, in località Momena, sul lungomare, è stata incendiata un'autovettura Audi A3. I due episodi, secondo le prime indagini, non sarebbero collegati. Una seconda auto, una 500 X, semidistrutta dalle fiamme, è stata trovata distante dal luogo degli altri due incendi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato che procede per i primi due attentati incendiari, mentre le indagini per quello alla 500 sono condotte dai carabinieri. La natura dei tre atti incendiari sarebbe dolosa, anche se non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Ulteriori accertamenti sono in corso.

Dettagli Creato Domenica, 10 Giugno 2018 18:39